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Hamas, Kasım Ayındaki Filistin Yasama Konseyi Seçimlerine Katılacağını Açıkladı

Hamas, Kasım Ayındaki Filistin Yasama Konseyi Seçimlerine Katılacağını Açıkladı
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Hamas, Filistin Yasama Konseyi için 28 Kasım'da yapılması planlanan seçimlere katılacağını duyurdu. Hamas Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Hüssam Bedran, geniş katılımlı bir seçim bloku oluşturmak için Filistinli gruplarla çalıştıklarını ve Hamas'ı dışlayacak bir siyasi sistemin yeniden tasarlanmasına karşı çıkacaklarını belirtti. Seçim tarihi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından 9 Temmuz'da yayımlanan kararnameyle 28 Kasım olarak duyurulmuştu.

GAZZE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, kasım ayında yapılması planlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerine katılacağını bildirdi.

Hamas Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Hüssam Bedran çarşamba günü El Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Filistin halkının geniş bir kesimini kapsayacak bir seçim bloku oluşturmak için birçok Filistinli grup ile çalışıyoruz" dedi.

Bedran, "ulusal siyasi sistemin Hamas'ı dışarıda bırakacak şekilde yeniden dizayn edilmesine" karşı çıkacaklarını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı başkanlık kararnamesiyle, Filistin Ulusal Yönetimi'nin tek meclisli yasama organı olan Filistin Yasama Konseyi'ni belirlemek üzere seçim tarihini 28 Kasım olarak duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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