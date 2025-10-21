Haberler

Hamas, İsrailli İki Esirin Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın iki İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim ettiğini duyurdu. Daha önce 14 esirin cesedini teslim eden Hamas, enkaz altında kalan diğer cesetler için özel ekipmana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin Kassam'dan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı aktarıldı.

İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
