Hamas, İsrailli Esirlerin Naaşlarını Teslim Edecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası kapsamında naaşlarını teslim edeceği İsrailli 4 esirin ismini yayımladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bevin Joshi ve Daniel Peres isimli İsrailli esirlerin naaşlarının bugün İsrail'e teslim edileceği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.