Haberler

Hamas, İsrailli Esirin Cesedini Teslim Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam saat 20:00'da teslim edeceklerini duyurdu. Bu, Aksa Tufanı ateşkesi ve esir takası anlaşması çerçevesinde gerçekleşiyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde dün bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam saat 20: 00'da teslim edeceklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında İsrailli bir esirin daha cesedini teslim edecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı ateşkesi ve esir takası anlaşması çerçevesinde dün bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam saat 20: 00'da teslim edecek." ifadeleri yer aldı.

Kassam dünkü açıklamasında, bir cesedin daha bulunduğunu ve şartların uygun olması durumunda teslim edileceğini açıklamıştı.

Hamas, daha önce İsrail'e 13 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.