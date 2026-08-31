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Hamas: İsrail saldırıları savaşa dönüştü

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarını artırdığını, en az 5 kişinin öldüğünü ve bu eylemlerin münferit ihlallerden çıkıp sistematik bir savaşa dönüştüğünü belirtti. Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'i izole etme ve ateşkes için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze'deki saldırılarının münferit ihlallerin ötesine geçip farklı şekillerde devam eden bir savaşa dönüştüğünü belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdığı, bu saldırılarda en az 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde bazı evleri yıkarak, denizdeki balıkçılara ateş açarak ve tüm Gazze'de sivilleri hedef alarak gerilimi tırmandırdığı ifade edildi.

Açıklamada "Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki sistematik faşist eylemleri artık sadece münferit ihlallerden ibaret değil. Farklı şekillerde devam eden bir savaş ve ateşkes anlaşmasından kaçış." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun her gün işlediği vahşi katliamların savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumun, devletlerin ve halkların İsrail'i izole etmek, faşist liderlerini yargılamak ve Filistin halkını korumak için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının garantörleri ve arabulucu ülkelerden, Siyonistlerin Filistin halkına karşı işlediği suçlarla ilgili üzerlerine düşeni yapmaları ve saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Kaynak: AA
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