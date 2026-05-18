Hamas: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı tam teşekküllü bir korsanlık

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, "tam teşekküllü bir korsanlık" olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye ve abluka altındaki halkına destek amacıyla insani ve ahlaki görevlerini yerine getirmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik terör saldırısı ve akabinde aktivistleri alıkoymasının tam teşekküllü bir korsanlık eylemi olduğu" belirtildi.

Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in bu eylemlerinin kınanması ve uluslararası hukuku hiçe sayarak bu suçları işleyen İsrailli yetkililerin yargı önüne çıkarılması istendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze ablukasına son verilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 52 teknede toplam 426 katılımcı yer alıyor.

96 Türk aktivistin bulunduğu filoda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.