Haberler

Hamas: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı tam teşekküllü bir korsanlık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail ordusunun Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı 'korsanlık' olarak nitelendirerek, BM ve uluslararası topluma İsrail'i kınama ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, "tam teşekküllü bir korsanlık" olduğunu bildirdi.

Hamas'tan, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye ve abluka altındaki halkına destek amacıyla insani ve ahlaki görevlerini yerine getirmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik terör saldırısı ve akabinde aktivistleri alıkoymasının tam teşekküllü bir korsanlık eylemi olduğu" belirtildi.

Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in bu eylemlerinin kınanması ve uluslararası hukuku hiçe sayarak bu suçları işleyen İsrailli yetkililerin yargı önüne çıkarılması istendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze ablukasına son verilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 52 teknede toplam 426 katılımcı yer alıyor.

96 Türk aktivistin bulunduğu filoda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı 5.2'lik depremle sarsıldı! Acil durum ilan edildi
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar