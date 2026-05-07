Hamas: İsrail, Hayye'nin oğluna "direnişin siyasi duruşunu etkilemek için" suikast düzenledi

Hamas, İsrail'in Gazze'de Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam Hayye'ye suikast düzenlemesini, "direnişin siyasi duruşunu etkileme girişiminin başarısız bir örneği" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sivilleri ve Filistinli liderlerin ailelerini hedef alma siyaseti uyguladığı belirtildi.

Azzam Hayye'nin hedef alınmasının İsrail'in "terörizm, cinayet ve psikolojik baskı yoluyla direnişin iradesini ve siyasi pozisyonunu etkileme yönündeki başarısız girişimi" olduğu ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı ve şartlarını dayatamadığı dile getirilen açıklamada, İsrail'in direniş liderleri ve müzakere heyetine baskı uygulamak için Azzam Hayye'yi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in daha önce de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, bu saldırıda da Hayye'nin diğer oğlu Hemmam'ın hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail'in Filistinlilerin haklarına ve ulusal ilkelerine bağlı kalan herkesi "hedef alma ısrarında olduğu" ifade edildi.

Filistin halkının evlatlarının "siyasi şantaj aracı" olarak kullanılmasına izin vermeyeceği kaydedilen açıklamada, Filistinli müzakere heyetinin ilkelerinden geri adım atmayacağı, saldırıların sona ermesi, kuşatmanın kaldırılması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istemekten vazgeçmeyeceği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırıda Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.