Hamas, İsrail'in Gazze'deki Yıkımını Kınadı

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin doğusunda kontrolü altındaki bölgelerdeki binaları yerle bir ettiğini belirtti.

İsrail ordusu 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'nin doğusunda Sarı Hat adı verilen bölgeye çekilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bu bölgede geniş çaplı bir yıkım sürdürüyor.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kendi kontrolü altındaki bu bölgelerde bulunan yerleşim yerleri ve binaların yıkımına yoğunlaştığını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de saldırılarda ayakta kalan kentsel yapıları sistematik olarak yıkıma uğrattığını kaydeden Kasım, bunun ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu vurguladı.

Kasım, anlaşmanın garantörlerine bu ihlallerin durdurulması için ciddi bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.