Hamas: İsrail'in Deyr el-Belah'taki yemek dağıtım noktasına saldırısı savaş suçudur

Güncelleme:
Hamas, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınındaki bir yemek dağıtım noktasına düzenlediği saldırının "kasıtlı işlenmiş savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, olayın "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı sürdürülen soykırımın yeni bir sahnesi" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliğinin İsrail'i saldırılarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine "ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısı yapılan açıklamada, saldırının kınanması ve İsrail'in ateşkes yükümlülüklerine uymasını sağlayacak somut adımlar atılması istendi.

Hamas'ın açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen suçların, "işgalci güç ve destekçilerinin peşini bırakmayacak bir lanet olarak kalacağı" ifade edildi.

İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ın kuzeyinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktasını İHA'dan atılan iki füze ile vurması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında insani yardım ve gıda dağıtım faaliyetleri de sık sık hedef alınıyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
