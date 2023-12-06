Üye Girişi
Haberler

Hamas, İsrail'in BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü'nün vizesinin iptalini kınadı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hamas, İsrail'in BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etme kararını soykırımı örtbas etme girişimi olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma İsrail'in şantaj politikasına karşı duruş sergileme çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etme kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etme girişimi ve İsrail'in üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası topluma ve BM'ye İsrail'in şantaj politikasına karşı kararlı bir duruş sergileme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in uluslararası yapılara saygı göstermediği belirtilen açıklamada, Hastings'in vizesinin iptal edilmesi kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etmek için yanlış söylemlerini empoze etmeye çalışan siyonistlerin kibir ve üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'i kınamakla" itham ettiği Hastings'in vizesini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Cohen daha önce de Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının birdenbire ortaya çıkmadığını, Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını söylediği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Filistin İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? 6 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa ne kadar kazanacak, ne kadar gelir elde edecek? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Galatasaray maçı bu hafta mı haftaya mı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title