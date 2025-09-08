Hamas'tan İsrail'e Eğitim Suçlaması

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki okul ve üniversite binalarının yüzde 90'ından fazlasını hedef alarak eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kasıtlı olarak yok ettiğini, 785 binden fazla öğrenciyi eğitim hakkından mahrum bıraktığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te yeni eğitim öğretim yılı başlarken, 22 aydan uzun süredir devam eden "soykırım, bombalama, açlık, yerinden etme ve zorunlu göçün" gölgesinde 3 yıldır eğitim öğretim döneminin Gazze Şeridi'nde başlamadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in eğitime yönelik suçlarının Filistin halkının iradesini, toprağına bağlılığını ve haklarına olan bağlılığını kırmayı başaramayacağı vurgulandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki okul ve üniversite binalarının yüzde 90'ından fazlasını hedef alarak eğitim sisteminin tüm unsurlarını kasıtlı olarak yok ettiği kaydedilen açıklamada artık eğitim sürecinin güvenli ve uygun şekilde sürdürülebileceği bir yer kalmadığı ifade edildi

İsrail saldırıları sonucu 25 okul, öğrenci ve öğretmenleriyle eğitim sicilinden silindi

İsrail'in vahşi saldırıları sonucu 25 okulun, öğrencileri ve öğretmenleriyle eğitim sicilinden silindiği kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

" İsrail, 785 binden fazla öğrenciyi eğitim hakkından mahrum bıraktı. 19 binden fazla öğrenci şehit oldu, yaklaşık 29 bini yaralandı. Ayrıca Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 1000'den fazla öğretmen ve yönetici şehit oldu, yaklaşık 5 bini yaralandı."

Açıklamada ayrıca, 230'dan fazla akademisyenin öldürüldüğü, 1420'den fazla akademisyenin de yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in eğitim sistemine karşı sistematik ve kasıtlı suçlarının uluslararası hukuk, norm ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in eğitim sisteminin temellerini yok etme, yetişmiş Filistinli kadroları ve yetenekleri hedef alma yönündeki suç politikası, "Filistin halkının derin köklere sahip ulusal kimliğini silmeyi başaramayacak umutsuz bir girişim" olarak nitelendi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve tüm akademik kuruluşlara İsrail'i cezalandırmak, Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak ve eğitim sistemini hedef almasını önlemek için etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca İsrail'in suç ve saldırılarına karışan İsrail kurumlarına yönelik akademik boykotun güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.