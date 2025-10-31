Haberler

Hamas, İsrail Esirlerine Ait 2 Cesedi Kızılhaç'a Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne İsrailli esirler Amiram Cooper ve Sahar Baruch'a ait 2 cesedi teslim etti. Kimlik tespitinin ardından, Gazze'de kalan İsrailli esir cesedi sayısı 11'e düştü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 2 cesedin İsrailli esirlere ait olduğu doğrulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ulusal Adli Tıp Merkezi'nin İsrail polisi ve askeri hahamlık işbirliğinde yapılan çalışmayla kimlik tespitinin yapıldığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarının teslim ettiği 2 cesedin İsrailli esirler Amiram Cooper ve Sahar Baruch'a ait olduğu ve ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından Gazze'de kalan İsrailli esir cesedi sayısı 11'e düştü.

İsrail, 2 cesedin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldığını, Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne getirildiğini ve otopsi raporunun beklendiğini duyurmuştu.

Kassam Tugayları, arama çalışmaları sonucunda 2 İsrailli esir Amiram Cooper ve Saher Baruch'un cesetlerine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
