Hamas, İsrail Askerlerine Havan Topu ile Saldırdı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini ve zırhlı araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Han Yunus kentinin doğusunda yer alan el-Karara beldesi yakınlarında grup halindeki İsrail askerlerini ve zırhlı araçlarını havan toplarıyla hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.