Hamas'ın Esiri Olmadıklarını Açıkladı: Dalal, İsrail Liderlerini Suçladı

İzzedin El-Kassam Tugayları tarafından esir alınan İsrailli Guy Dalal, son video mesajında, "Hamas'ın esiri olduğumuzu sanıyorduk ama gerçek şu ki ( İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in esirleriyiz." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından paylaşılan görüntülerde, esir Dalal, 28 Ağustos'ta kaydedilen videoda İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'de bir arabanın içinden açıklamalarda bulundu.

Dalal, "İsrail ordusunun saldırısına rağmen Gazze şehrinde kalacağız. Bu durum, benim ve sekizden fazla İsrail vatandaşının (esirin) burada öleceği anlamına geliyor." diye konuştu.

"Hamas'ın esiri olduğumuzu sanıyorduk ama gerçek şu ki (İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in esirleriyiz." diyen Dalal, "Onlar hep yalan söylüyor ve geri dönmemizi istemiyor." ifadelerini kullandı.

Dalal, Tel Aviv yönetimini "Gazze'deki esirlerin hayatından sorumlu" tutarken, "İsrail ordusunun şehre (Gazze) saldırması fikri beni dehşete düşürüyor. Saldırı, burada öleceğimiz anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Son kurtuluş şansı olarak İsraillilerin protesto düzenlemelerini ve Netanyahu'yu anlaşmaya zorlamalarını beklediklerine dikkati çeken Dalal, "Helikopterlerin ve patlamaların seslerini duyuyoruz. Biz bunların bitmesini ve ailelerimize dönmeyi istiyoruz." dedi.

Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.