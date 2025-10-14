Haberler

Hamas ile Ateşkes Anlaşması Kapsamında Serbest Bırakılması Beklenen Doktor Tahliye Edilmedi

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılması onaylanan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin henüz tahliye edilmediği bildirildi. Ailesi, doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılması onaylanan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin henüz tahliye edilmediği açıklandı. Ailesi, doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılması kararlaştırılan Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin hala özgürlüğüne kavuşmadığı bildirildi. Ebu Safiyye'nin ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Doktor'un tahliye listesine dahil edildiğini ancak henüz serbest bırakılmadığını belirtti. Aile, Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yerinde olduğunu ifade ederken, kamuoyuna yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

