Hamas, İki İsrailli Eşiri Daha Enkazdan Çıkardı

Güncelleme:
Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, arama çalışmaları sonucunda iki İsrailli esirin cesedini enkazdan çıkardı. Bu durum, Gazze'deki güncel ateşkes anlaşması çerçevesinde yaşanan gelişmeleri etkileyecek.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında, İsrailli 2 esirin daha cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, dün yapılan arama çalışmaları sonucunda 2 İsrailli esir Amiram Cooper ve Saher Baruch'un cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

None
None
