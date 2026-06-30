Hamas Sözcüsü Kasım: "Hamas'tan bir heyet ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere Kahire'de"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Hamas'tan bir heyetin, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik yaklaşımları görüşmek üzere Mısır'ı ziyaret ettiğini söyledi.

AA'ya özel açıklamalarda bulunan Kasım, Hamas heyetinin Kahire'de olduğunu söyledi.

Kasım, Hamas ve Filistinli grupların geçen günlerde anlaşmanın uygulanması için "kabul edilebilir ve mantıklı yaklaşımlar" sunduğunu ve bunların "arabulucular tarafından memnuniyetle karşılandığını" belirtti.

Söz konusu ziyaretin "bu yaklaşımları uygulama aşamasına koyma" bağlamında gerçekleştiğini ifade eden Kasım, İsrail'i üzerinde anlaşmaya varılan maddelere uymaya zorlama konusunda "topun şu anda arabulucuların sahasında olduğunu" vurguladı.

Kasım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas ve Filistinli grupların üzerinde mutabık kalınan konuların uygulanmasına ilişkin yaklaşımlara ulaşmak için sorumlu tutumları var ve bu konuda arabulucuların da bir çabası mevcut."

Öte yandan Kahire İhbariye televizyon kanalı, bir Hamas heyetinin, ateşkes planının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritası hakkındaki müzakereleri yeniden başlatmak üzere Mısır'ın başkentine ulaştığını duyurdu.

Kanal, Hamas liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasına tam destek verdiklerini ve önündeki tüm engelleri kaldırmaya hazır olduklarını aktararak, "görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve Başkan Trump'ın barış planının uygulanmasının tamamlanması konusunda büyük bir iyimserlik olduğunu" kaydetti.