Hamas: Gazze'ye yönelik saldırılar uluslararası toplumun İsrail'i dizginlemedeki başarısızlığını gösteriyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 13 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıların, uluslararası toplumun İsrail'in vahşi ölüm makinesini dizginlemede başarısız olduğunu gösterdiğini belirtti.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği ve 6'sı polis olmak üzere 13 Filistinlinin öldüğü saldırılarla ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırıların "kanlı bir gerilim" ve "tam teşekküllü savaş suçu" olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in, sonuçlarına aldırış etmeksizin dünyanın gözü önünde suç işlemeye devam ettiği kaydedildi.

Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'de dozunu artırdığı saldırıların, arabulucular, garantörler ve uluslararası toplumun İsrail'in vahşi ölüm makinesini dizginlemede başarısızlığını net bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve ilgili ülkelere, Filistin halkını her gün maruz kaldığı katliamlardan korunmak için acil önlemler alma ve İsrail'i ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlama çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım