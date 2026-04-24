Hamas: Gazze'ye yönelik saldırılar uluslararası toplumun İsrail'i dizginlemedeki başarısızlığını gösteriyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 13 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıların, uluslararası toplumun İsrail'in vahşi ölüm makinesini dizginlemede başarısız olduğunu gösterdiğini belirtti.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği ve 6'sı polis olmak üzere 13 Filistinlinin öldüğü saldırılarla ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırıların "kanlı bir gerilim" ve "tam teşekküllü savaş suçu" olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in, sonuçlarına aldırış etmeksizin dünyanın gözü önünde suç işlemeye devam ettiği kaydedildi.

Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'de dozunu artırdığı saldırıların, arabulucular, garantörler ve uluslararası toplumun İsrail'in vahşi ölüm makinesini dizginlemede başarısızlığını net bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve ilgili ülkelere, Filistin halkını her gün maruz kaldığı katliamlardan korunmak için acil önlemler alma ve İsrail'i ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlama çağrısı yapıldı.