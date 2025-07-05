Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail Askerlerine Saldırdı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuna ait birliklere ve araçlara yönelik saldırılar düzenledi. Açıklamada, iki tank ve bir zırhlı personel taşıyıcısının hedef alındığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusuna ait birliğe ve araçlara saldırı düzenlediklerini, bu operasyon sırasında iki tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma birliklerini hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugaylarından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentindeki Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü yakınlarında konuşlanan İsrail askerleri ve askeri araçlarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, iki İsrail Merkava tankının patlayıcılarla hedef alındığı ve her iki tankın mürettebatından ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Bir zırhlı personel taşıyıcının da roketle vurulduğu ifade edilen açıklamada, olay yerine ulaşan İsrail kurtarma birimlerinin de hafif ve orta sınıf silahlarla hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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