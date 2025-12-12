Hamas: İmarın engellendiği ve ablukanın devam ettiği Gazze'de soykırımın devamı yaşanıyor

Hamas, devam eden abluka ve Filistinlileri yağmurlardan koruyacak imar sürecinin başlatılmaması nedeniyle Gazze'de soykırımın devamının yaşadığını belirtti.

"Byron" fırtınası, 2 yıl boyunca İsrail saldırılarında büyük kısmı yıkılan Gazze'de çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinliler için yaşam koşullarını oldukça ağırlaştırıyor.

Bölgeyi etkisi altına alan fırtına ve yağan yağmur sonucu çok sayıda çadır sular altında kaldı, soğuktan bir bebek öldü ve ağır hasar almış bazı binalar çöktü.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin, alçak basınç sistemi ve yağmurlar nedeniyle gerçek bir felaket yaşadığını belirtti.

Kasım, "Ablukanın sıkılaştırıldığı ve Filistinlileri alçak basınç sisteminden koruyacak imar sürecinin engellendiği Gazze'de soykırımın devamı yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Ateşkes anlaşmasına arabuluculuk eden ülkelere Gazze'de yeniden imarın başlaması için İsrail'e gerçek anlamda baskı uygulama çağrısı yapan Kasım, Arap ve İslam ülkeleri, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) da Gazze'yi içinde bulunduğu bu trajik durumdan kurtarmak için fiili olarak harekete geçmesini istedi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kamplarda yaşayan 250 binden fazla yerinden edilmiş ailenin, yıpranmış çadırlarda soğuk, şiddetli yağmur ve sel felaketiyle mücadele ettiğini belirtmişti.