Haberler

Hamas: İmarın engellendiği ve ablukanın devam ettiği Gazze'de soykırımın devamı yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, Gazze'de sürdürülen abluka ve imar sürecinin durması nedeniyle soykırımın devam ettiğini ifade etti. 'Byron' fırtınası, çadırlarda yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını zorlaştırarak felakete yol açtı.

Hamas, devam eden abluka ve Filistinlileri yağmurlardan koruyacak imar sürecinin başlatılmaması nedeniyle Gazze'de soykırımın devamının yaşadığını belirtti.

"Byron" fırtınası, 2 yıl boyunca İsrail saldırılarında büyük kısmı yıkılan Gazze'de çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinliler için yaşam koşullarını oldukça ağırlaştırıyor.

Bölgeyi etkisi altına alan fırtına ve yağan yağmur sonucu çok sayıda çadır sular altında kaldı, soğuktan bir bebek öldü ve ağır hasar almış bazı binalar çöktü.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin, alçak basınç sistemi ve yağmurlar nedeniyle gerçek bir felaket yaşadığını belirtti.

Kasım, "Ablukanın sıkılaştırıldığı ve Filistinlileri alçak basınç sisteminden koruyacak imar sürecinin engellendiği Gazze'de soykırımın devamı yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Ateşkes anlaşmasına arabuluculuk eden ülkelere Gazze'de yeniden imarın başlaması için İsrail'e gerçek anlamda baskı uygulama çağrısı yapan Kasım, Arap ve İslam ülkeleri, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) da Gazze'yi içinde bulunduğu bu trajik durumdan kurtarmak için fiili olarak harekete geçmesini istedi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kamplarda yaşayan 250 binden fazla yerinden edilmiş ailenin, yıpranmış çadırlarda soğuk, şiddetli yağmur ve sel felaketiyle mücadele ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı

Türkiye'nin yanı başında 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon Galatasaraylıları kahreden haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
title