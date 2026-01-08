Albüm: Hamas, Gazze'deki Son İsrailli Esir Cesedini Aramaya Yeniden Başladı
Hamas, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedinin bulunması için arama çalışmalarına Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin katılımıyla yeniden başladı.
GAZZE, 8 Ocak (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedini arama çalışmalarına yeniden başladı.
Adının gizli kalması koşuluyla çarşamba günü Xinhua'ya bilgi veren Hamas içinden bir kaynak, arama çalışmalarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin katılımıyla Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde yürütüldüğünü söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel