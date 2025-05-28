Hamas, Gazze'de Ateşkes İçin Anlaşma Sağladı

Hamas, Gazze'de Ateşkes İçin Anlaşma Sağladı
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Hamas, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes için bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma, İsrail güçlerinin çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve bazı esirlerin takası gibi detayları kapsıyor.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Hamas'tan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı." ifadeleri kullanıldı.

Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı kaydedildi.

Hamas'ın bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediği vurgulandı.

İsrail ve ABD tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini söylemişti.

Axios'tan Barak Ravid, Witkoff'un "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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