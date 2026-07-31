Hamas: Filistinli gruplarla birlikte ikinci aşama konusunda müzakerelere sorumlu ve olumlu yaklaştık

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bu sorumlu yaklaşımın Filistin halkını korumayı ve insani ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan ulusal bir uzlaşmadan kaynaklandığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları durdurmasının, mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şartı olduğuna işaret edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasında ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğu vurgulandı.

Ağır silahlar konusunun gündeme alınmasının bazı şartlara bağlı olduğu bildiren Hamas, bu şartları "İsrail'in saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, erken toparlanma sürecinin başlatılması, idari komitenin göreve başlaması, uluslararası koruma güçlerinin konuşlandırılması, silahlı milislerin tasfiye edilmesi, yeniden imar çalışmalarının başlatılması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasının güvence altına alınması" olarak sıraladı.

Kaynak: AA