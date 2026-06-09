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Hamas: Batı Şeria'daki yıkımlar Filistin varlığına karşı yürütülen açık bir savaş

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Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da artan yıkım faaliyetlerini kınayarak, bunun Filistin varlığına karşı her yerde yürütülen açık bir savaş olduğunu belirtti. Açıklamada, yıkımların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Filistinlileri göçe zorlamayı amaçladığı ifade edildi.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da artan yıkımlarının, "Filistin varlığına karşı bulunduğu her yerde yürütülen açık bir savaş" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü yıkım faaliyetleri ile son olarak El Halil'de onlarca ticari yapı ve konut hakkında yıkım kararı alması kınandı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki yıkımların Filistinlilerin bulundukları tüm bölgelerdeki varlığına karşı yürütülen açık bir savaş niteliği taşıdığı ifade edildi.

Batı Şeria'da giderek artan yıkımların Filistinlileri topraklarından göç ettirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, Filistin halkının topraklarına bağlılığı, kararlılığı ve haklarına sahip çıkması sayesinde bu hedefin gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, yıkım uygulamalarının uluslararası hukuk ve normların açık ihlali olduğu ifade edilirken, bunların sistematik Yahudileştirme politikalarının ve Filistin halkını hedef alan uygulamaların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Kalkas beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıkarak 5 kişiyi evsiz bırakmıştı.

El Halil kenti yakınındaki Hirbet Hamsa bölgesinde toplanan bir grup Filistinli de İsrail'in bölgedeki arazileri Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürme planına karşı gösteri düzenlemişti.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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