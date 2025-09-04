Hamas: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmalarını Engelleyen Netanyahu

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze Şeridi'nde önerilen tüm ateşkes ve esir takası anlaşmalarını asıl engelleyenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu, onun sonu olmayan bir savaş istediğini belirtti.

Rişk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından "Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması" çağrısında bulunduğu açıklamasına yanıt verdi.

Hamaslı yetkili Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'a, Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul ettiğini hatırlattı.

Bu önerinin de Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisine dayandığını kaydeden Rişk, Netanyahu'nun ise şu ana kadar bu öneriye yanıt vermediğini vurguladı.

Rişk ayrıca Hamas'ın İsrail hapishanelerinde anlaşma sağlanan sayıdaki Filistinli tutuklu karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören, ateşkesi ve İsrail'in geri çekilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduklarını da ifade ettiğini aktardı.

Hamaslı yetkili, "Esir takası ve ateşkes anlaşmalarını asıl engelleyen Netanyahu ve o, sonu olmayan bir savaş istiyor." ifadesini kullandı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması çağrısında bulunarak, "O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." demişti.