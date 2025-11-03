Haberler

Hamas, 3 İsrailli Esirin Cenazesini Teslim Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 3 İsrailli esirin cenazesini teslim etti. Yapılan DNA testi sonucu, cenazelerin İsrailli albay Asaf Hamami, yüzbaşı Omer Neutra ve başçavuş Oz Daniel'e ait olduğu belirlendi. Cenazelerin 7 Ekim'deki çatışmalarda öldürülen esirlere ait olduğu açıklandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün akşam teslim ettiği 3 cenazenin, yapılan DNA testi sonucu 3 İsrailli esire ait olduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam teslim edilen 3 cenazenin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yapılan DNA çalışması sonucu 3 cenazenin İsrailli esirler albay Asaf Hamami, yüzbaşı Omer Neutra ve başçavuş Oz Daniel'e ait olduğu ifade edildi.

Hamami, Neutra ve Daniel'in 7 Ekim 2023'teki çatışmalarda öldürüldüğü ve cenazelerinin aynı gün Gazze'ye götürüldüğü belirtiliyor.

Bu gelişmenin ardından Gazze'de cenazesinin bulunduğu belirtilen İsrailli esir sayısı 8'e düştü.

Kassam Tugayları, dün akşam 3 İsrailli esirin daha cenazesini Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde 3 esirin cenazesinin Kızılhaç'tan teslim aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
SGK sistemi sil baştan! Milyonları ilgilendiren yenilikler geliyor

SGK sistemi sil baştan! Milyonları ilgilendiren yenilikler geliyor
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Milyonların gözü bu açıklamada! Vergi, harç ve ücretler değişecek
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.