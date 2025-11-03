Hamas, 3 İsrailli Esirin Cenazesini Teslim Etti
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 3 İsrailli esirin cenazesini teslim etti. Yapılan DNA testi sonucu, cenazelerin İsrailli albay Asaf Hamami, yüzbaşı Omer Neutra ve başçavuş Oz Daniel'e ait olduğu belirlendi. Cenazelerin 7 Ekim'deki çatışmalarda öldürülen esirlere ait olduğu açıklandı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün akşam teslim ettiği 3 cenazenin, yapılan DNA testi sonucu 3 İsrailli esire ait olduğu bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam teslim edilen 3 cenazenin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Yapılan DNA çalışması sonucu 3 cenazenin İsrailli esirler albay Asaf Hamami, yüzbaşı Omer Neutra ve başçavuş Oz Daniel'e ait olduğu ifade edildi.
Hamami, Neutra ve Daniel'in 7 Ekim 2023'teki çatışmalarda öldürüldüğü ve cenazelerinin aynı gün Gazze'ye götürüldüğü belirtiliyor.
Bu gelişmenin ardından Gazze'de cenazesinin bulunduğu belirtilen İsrailli esir sayısı 8'e düştü.
Kassam Tugayları, dün akşam 3 İsrailli esirin daha cenazesini Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim ettiğini duyurmuştu.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde 3 esirin cenazesinin Kızılhaç'tan teslim aldığını bildirmişti.