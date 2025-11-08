Haberler

Hamas, 2014'te Esir Aldığı İsrailli Askerin Cesedini Buldu

Güncelleme:
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2014'te Gazze Şeridi'nde esir aldığı İsrailli asker Hadar Goldin'in cesedini bulduğunu öne sürdü. İlgili açıklama Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yapıldı ve Goldin'in cesedinin bulunduğu yerin Refah kentinde olduğu belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 2014 yılında Gazze Şeridi'nde esir aldığı İsrailli asker Hadar Goldin'in cesedini bulduğu öne sürüldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu.

Habere göre, 2014'te İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırısı sırasında esir alınan Goldin'in cesedi, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgalindeki Refah kentinde bulundu.

İsrailli esirin cesediyle birlikte aynı yerde 6 Filistinli'ye ait cenazenin de bulunduğu kaydedildi.

Al Jazeera televizyonu ayrıca, Kızılhaç ve Hamas üyelerinden oluşan bir ekibin, İsrailli askerin cesedini aramak üzere Refah'a gidişini ve cesedin bulunduğu tünele girişini gösteren görüntüleri de paylaştı.

Goldin'in cesedinin İsrail'e ne zaman teslim edileceğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, İsrailli esir asker Hadar Goldin'in cesedinin teslim edilmesi halinde hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişini önerdiğini aktarmıştı.

Ancak söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının Hamas kontrolündeki bölgelere geçişine izin verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını duyurmuştu.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu), diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul adlı askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
