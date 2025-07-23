Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz Görevini Tamamladı
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz, görev süresi sona ererek ilçeden ayrıldı. Veda konuşmasında vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, birlikte yürütülen hizmetlerin destek ve samimiyetle mümkün olduğunu belirtti.
Hamamözü'nde görev süresi sona eren, Kaymakam Büşra Erdoğan Duramaz, ilçeden ayrıldı.
Hamamözü Kaymakamlığı görevini sürdüren Erdoğan, ilçeden ayrılmadan önce mesai arkadaşları, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.
Veda konuşmasında helallik isteyen Kaymakam Erdoğan,
"Bu güzel ilçede görev yapma fırsatını bana bahşeden devletimize ve siz değerli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte yürüttüğümüz hizmetlerin her birinde sizlerin desteği, samimiyeti ve iyi niyeti en büyük gücüm oldu" dedi.