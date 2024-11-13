Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Dede Köyü'nü Ziyaret Etti
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, köy ziyaretleri kapsamında Dede köyünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, talep ve istekleri dinledi.
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, köy ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Erdoğan, beraberindekilerle Dede köyünü ziyaret etti.
Erdoğan, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.
Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.