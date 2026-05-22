Haberler

Haluk Levent taburcu edildi

Haluk Levent taburcu edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konseri sonrası mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu.

ŞARKICI Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesi ile kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden taburcu edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için 2 gün önce yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, tedavi altına alındı.

'MİDE KANAMASI DURDURULDU'

Dün kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı tarafından, Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin gerekli açıklamayı yapmıştır. Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış; ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Haluk Levent, bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin itirazına mahkemeden ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da ünlüler operasyonunda gözaltına alındı

Türkan Şoray'ın kızı da gözaltına alındı
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye bomba teklif