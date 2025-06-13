Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit, Yeni Türk Filmi İçin Bir Araya Geliyor

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Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, NuLook Production'un yapımcılığını üstlendiği sinema filminde buluşuyor. Mert Baykal'ın yöneteceği film, 14 Kasım'da IMAX formatında vizyona girecek.

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, NuLook Production'un sinema filminde bir araya gelecek.

NuLook Production'dan yapılan açıklamaya göre, Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in uyarlama senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, eserin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım üstleniyor.

Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin çekimleri cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında başlayacak.

Sinemaseverlerle 14 Kasım'da buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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