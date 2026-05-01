Halkın Kurtuluş Partisi'nden 1 Mayıs Gözaltılarına İlişkin "Serbest Bırakılsın" Çağrısı

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e gitmek isteyen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 42 üyesinin gözaltına alındığını açıklayarak, serbest bırakılmalarını istedi.

Halkın Kurtuluş Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs'ı, 1 Mayıs'ın Türkiye'deki ana vatanı olan Taksim'de kutlamak üzere Beşiktaş'tan harekete geçen, aralarında 6 parti avukatımızın da bulunduğu 42 yoldaşımız hukuksuz bir şekilde, polis şiddetiyle gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan yoldaşlarımız, sağlık kontrolü için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştür. Sağlık kontrolünden geçen yoldaşlarımızın bir bölümü Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. Yoldaşlarımızın ifade süreci henüz başlamamıştır. Gözaltındaki yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA