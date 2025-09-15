Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi'nden (HKP) yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe'nin İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

HKP'nin X hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Sosyal medya hesabından gözaltı sırasındaki video da paylaşıldı.