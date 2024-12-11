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Halkapınar'da Arabaşı Gecesi Düzenlendi

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Konya'nın Halkapınar ilçesinde gerçekleştirilen 'Halk Buluşması Arabaşı Gecesi' programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde katılımcılara teşekkür edildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde "Halk Buluşması Arabaşı Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Halkapınar Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Halkapınar Kaymakamı Esra Kodaz Köse, yaptığı açıklamada, "Bu geceye emek veren, katkı sunan başta iş adamlarına ve belediye çalışanlarımıza katılım sağlayan tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Niğde'nin Ulukışla İlçe Kaymakamı Yunus Köse, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş başkanları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel
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