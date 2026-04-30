Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne etabında, test sürüşü 3 hafta sürecek

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Çerkezköy-Edirne etabında başlayan hız testi sürüşlerinin, 3 hafta boyunca devam edeceğini söyledi. Vali Sezer, "Üç hafta sürecek bir test sürecinden sonra sertifikasyon programına tabi tutuluyorlar. Mayıs ayı sonunda iş geçici kabul aşamasına gelinerek Devlet Demiryollarımıza teslim edilecek" dedi.

Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan proje, 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını sağlıyor. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmını devamında Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı hatları izledi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yapım çalışmaları tamamlanırken, belli bölümlerinde geçen salı test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı. Güzergah üzerinde geliş ve gidiş yönünde test sürüşü gerçekleştirildi.

TEST SÜRECİ 3 HAFTA

Edirne Valisi Yunus Sezer, devam eden test sürüşleri kapsamında Edirne-Çerkezköy seferine katıldı. Sezer, burada yaptığı açıklamada, projenin Türkiye açısından önemine dikkat çekip, "2019 yılında başlayan projede mayıs ayı sonu itibariyle Edirne etabı yani 155 kilometrelik hat geçici kabul aşamasına geleceği belirtiliyor ilgili firmamız tarafından. Hat bittikten sonra hem hızlı tren hattı hem de taşımacılık noktasında hatların sayısının arttırılması noktasında ve hız noktasında da önemli bir bize kazanım olacak, ülkemize kazanım olacağını düşünüyoruz. Bugün hızlı tren hattıyla ilgili olarak tabi 2026'nın başından beri çeşitli testler yapılıyor hattın bitiminden itibaren. Bir taraftan sinyalizasyon testleri yapılıyor. Bir taraftan enerjiyle ilgili testler yapılıyor. Ama 3 gün önce de hız testlerine başlandı. Bizim de teknik konu ama öğrendiğimiz kadarıyla 80 kilometreden başlayıp her testte 40'ar kilometre artırılarak devam ediliyor. Dün 200 kilometre hızla Çerkezköy'e kadar gidilmiş. Bugün de 220 kilometrenin testi yapılacak ve üç hafta sürecek bir test sürecinden sonra sertifikasyon programına tabi tutuluyorlar" dedi.

EDİRNE HATTI YÜZDE 99 AŞAMASINDA

Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından önemli olduğunun altını çizen Sezer, "Biz Edirne'miz açısından çok mutluyuz. Hem İstanbul'un Edirne'yle bağlantısı hem de Edirne'nin ve Türkiye'nin Sofya'yla, Bulgaristan'la bağlantısı açısından son derece önemli. Hem süre olarak ulaşımı çok rahatlatacak hem de burada yük taşımacılığı manasında da ilave hatlarla beraber Kapıkule'de 41'e yükseldi biliyorsunuz hat sayısı. Hatlarla beraber de taşımacılığa da önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Biz Ulaştırma Bakanımıza, ilgili Devlet Demiryollarımıza, ilgili firmamıza, Cumhurbaşkanımıza bu önemli proje için şükranlarımızı iletiyoruz. Gar binamız da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah Kapıkule'deki bitti. Buradaki de 1-2 ay içerisinde burayı da tamamlamayı düşünüyorlar haziran sonu itibariyle. İnşallah gar binasının bitimiyle beraber Edirne hattı neredeyse tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde 99 aşamasında" dedi.

MAYIS SONUNDA DEVLET DEMİRYOLLARI'NA TESLİM EDİLECEK

Vali Sezer, test sürecinin ardından mayıs ayı sonunda işin geçici kabul aşamasına geleceğini de söyleyerek, "Mayıs ayı sonunda iş geçici kabul aşamasına gelinerek Devlet Demiryollarımıza teslim edilecek. Kapıkule-Çerkezköy hattı yani 155 kilometrelik hat tamamlanmış ve kabul aşamasına gelmiş olacak. Çerkezköy-Halkalı hattı devam ediyor. Orada da başka bir üstlenici firma, yüklenici firma var. O devam ettiriyor" diye konuştu.

PROJE

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor. Proje kapsamında, yolcu trenleriyle İstanbul-Edirne arası seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı