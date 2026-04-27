Halk oyunları bölge yarışması Adıyaman'da tamamlandı

Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması, Adıyaman'da yoğun katılım ve renkli görüntülerle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman'ın ev sahipliğinde Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'dan 30 kulüp ile yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda sahne alan ekipler, Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar, haziran ayında yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Minikler Kütahya'da, yıldızlar Konya'da, büyükler Gaziantep'te, gençler ise Manisa'da illerini temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, organizasyonun şenlik havasında geçtiğini, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Yarışmalar, ödül töreni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı