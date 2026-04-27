Halk oyunları bölge yarışması Adıyaman'da tamamlandı

Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması, Adıyaman'da yoğun katılım ve renkli görüntülerle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman'ın ev sahipliğinde Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'dan 30 kulüp ile yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda sahne alan ekipler, Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar, haziran ayında yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Minikler Kütahya'da, yıldızlar Konya'da, büyükler Gaziantep'te, gençler ise Manisa'da illerini temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, organizasyonun şenlik havasında geçtiğini, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Yarışmalar, ödül töreni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle tamamlandı.