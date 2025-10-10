Haberler

Halk Otobüsü Şoförü, Unutulan 103 Bin Liralık Poşeti Sahibine Ulaştırdı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, aracında bulduğu 103 bin lira içeren poşeti sahibine ulaştırarak güzel bir örnek sergiledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesine ait 31 AVN 188 plakalı halk otobüsünün şoförü Ümit Tosun, son durakta aracında yaptığı kontrolde, koltuğun üzerindeki poşeti fark etti.

Poşetin içinde yüklü miktarda para bulunduğunu gören Tosun, durumu amirlerine bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, içinde 103 bin lira bulunan poşetin yolcularından Mehmet K'ye ait olduğunu belirledi.

İletişime geçilen Mehmet K, durağa gelerek parasını teslim aldı.

Otobüs şoförü Ümit Tosun, gazetecilere, parayı sahibine teslim ettiği için vicdanen rahatladığını söyledi.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Tosun, "Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. 3 evladım var onlara da haram yedirmedim. Çok gururluyum ve mutluyum." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
