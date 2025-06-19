Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Yalan Tanıklık Ceza

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Yalan Tanıklık Ceza
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçundan yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki oyuncunun ifadelerinin dosya delilleriyle çeliştiğini vurguladı.

MENAJER Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan yargılandıkları davada karar verildi. Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı davada gerekçeli karar da açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun sözlerinin dosya arasındaki delillerle çeliştiğini belirtti.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararda, dosya kapsamında ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun beyanlarıyla dosya arasındaki delillerin çeliştiğine, Ergenç ve Kocaoğlu'nun 'Tanık' sıfatıyla verdikleri ifadelerde Gezi Parkı davasında firari sanık olan Mehmet Ali Alabora ile hiçbir şekilde irtibat kurmadıklarına, sadece sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söylediklerine, fakat HTS kayıtlarında tarafların iletişim tespitlerinin bulunduğuna yer verildi. Gerekçeli kararda, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ile Alabora arasındaki iletişimin Gezi Parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının açıkça görüldüğü, Gezi Parkı'nda kitlesel olarak eylemlerin yoğunlaştığı tarihte biraraya gelerek kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiği ancak 'Tanık' sıfatıyla ifade vermeye geldiklerinde Alabora ile herhangi bir samimiyetlerinin bulunmadığını ve o dönemde herhangi bir irtibatlarının bulunmadığını söyledikleri kaydedildi. Gerekçeli kararda, "Görgü tanığı olan sanıkların anlatımlarının Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmaya herhangi bir etkisinin bulunmadığı, dinlenen tanık anlatımlarıyla karşılaştırılmasının suçun oluşması açısından herhangi bir öneminin bulunmadığı, suçun oluşması için tanık anlatımlarının hükme dayanak yapılmasının zorunlu olmadığı, sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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