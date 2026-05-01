Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, hayata alın terleriyle değer katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emeğin ve alın terinin kutsal bir değer olduğunu belirten Canpolat, her zaman işçilerin yanında olduklarını ifade etti.

Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak çalışanların haklarını korumaya ve emeğin karşılığını adil şekilde vermeye devam edeceklerini kaydetti.