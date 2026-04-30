Halil Paşa'nın tabloları Sotheby's'de rekor fiyata satıldı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin önemli ressamlarından Halil Paşa'nın 1912 tarihli, dört mevsimi betimleyen tabloları, Sotheby's'de düzenlenen müzayedede 537 bin 600 sterline (32 milyon 853 bin lira) satılarak sanatçının bugüne kadarki en yüksek satışına ulaştı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, müzayede evinin 200 bin ila 300 bin sterlin aralığında değer biçtiği eser, beklentilerin üzerinde bir rakama alıcı buldu. Dört panelden oluşan tablo, 19. ve 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı coğrafyasına odaklanan "Oryantalist Sanat" müzayedesinde öne çıkan satış eserleri arasında yer aldı.

Satış, Halil Paşa'nın eserlerine uluslararası sanat piyasasındaki ilginin sürdüğünü ortaya koydu.

Öte yandan söz konusu tabloların 1900'lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu, Pera Müzesi'nde sergileniyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesindeki müzede devam eden "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı" sergisi, sanatçının eserlerini arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte ele alıyor.

Sergide, sanatçının İstanbul, Paris ve Mısır arasında şekillenen üretim pratiği portre, natürmort ve özellikle peyzajları üzerinden incelenirken, ışık ve doğayla kurduğu ilişki de ön plana çıkarılıyor.

Ziyaretçiler, sergide yer alan eserlerin yanı sıra daha önce Versace Koleksiyonu'nda bulunan ve yine Sotheby's'de satılan "Atlı Süvari" adlı yapıt ile sanatçının farklı dönemlerine ait çalışmalarını bir arada görme imkanı buluyor.

Sergi, 23 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.