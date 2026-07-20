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Gemi personelinin hayatını kaybettiği olayda tekne kaptanı adliyeye sevk edildi

Gemi personelinin hayatını kaybettiği olayda tekne kaptanı adliyeye sevk edildi
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Atatürk Köprüsü altından geçerken manevra yapamayan 'Hero' isimli tur teknesi köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi personeli Yasin Konya denize düşerek hayatını kaybetti. Tekne kaptanı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

HALİÇ'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düşüp hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Tekne kaptanı Mehmet P. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

PERSONELİN CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya'nın cesedine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEKNE KAPTANI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan 'Hero' isimli tur teknesinin kaptanı Mehmet P. dün gözaltına alınmıştı. Mehmet P., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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