Haliç Metro Köprüsü'nden Denize Düşen Kişinin Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen bir erkeğin cesedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Olayın nedeni henüz belirlenmedi.

Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cesedi, Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.

Dün akşam bir kişi, Haliç Metro Köprüsü'nden henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uzun süren çalışmalar sonucu, denize düşen erkeğin cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.