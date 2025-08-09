Haliç Metro Köprüsü'nden Denize Düşen Kişinin Cesedi Bulundu

Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cesedi, Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.

Dün akşam bir kişi, Haliç Metro Köprüsü'nden henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uzun süren çalışmalar sonucu, denize düşen erkeğin cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından bulundu.