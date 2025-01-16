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Haliç Metro Köprüsü'nden Denize Düşen Kişi Kurtarıldı

Haliç Metro Köprüsü'nden Denize Düşen Kişi Kurtarıldı
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Dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nden bilinmeyen bir nedenle denize düşen kişi, polis ve deniz ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi, polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde bir kişi, bilinmeyen nedenle Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, denizdeki kişiyi kurtararak tekneye aldı.

Bu kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu kişinin denizden kurtarılma anı ise cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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