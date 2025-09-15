Haberler

Halı Sahada Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Bursa'da bir halı sahada filelere takılan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da halı sahadaki kalenin filelerine takılan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesindeki bir halı sahaya giren kedi, kale filelerine takıldı. Boğazına ip dolanmış haldeki kediyi görenler, yardıma koştu. Kedinin filelerden kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kurtarılan kedi, saha dışına bırakıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
