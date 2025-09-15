Halı Sahada Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Bursa'da bir halı sahada filelere takılan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Osmangazi ilçesindeki bir halı sahaya giren kedi, kale filelerine takıldı. Boğazına ip dolanmış haldeki kediyi görenler, yardıma koştu. Kedinin filelerden kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kurtarılan kedi, saha dışına bırakıldı.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel