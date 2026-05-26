Hatay'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Özerli Mahalle'deki sahada 24 Mayıs'ta arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, fenalaşması nedeniyle yere düştü.
Kaplankıran, ihbar üzerine sahaya sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplankıran'ın cenazesi, Payas ilçesindeki Çağlalık Mezarlığı'na defnedildi.
Osman Kaplankıran'ın futbol maçı sırasında fenalaşması halı sahanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.