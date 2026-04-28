Halı fabrikasında yangın

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki bir halı fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü.

İlkadım Örnek Sanayi Sitesi'ndeki bir halı fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin sardığı fabrikadaki yangını söndürdü. Yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Fabrikada zarara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı