Haberler

Halı Dokuma Sanatçısı Mehmet Latif Taraşlı'nın 43 Yıllık Akademik Kariyeri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

73 yaşındaki Mehmet Latif Taraşlı, çocuk yaşta annesinden öğrendiği halı dokuma sanatını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde 43 yıl süren akademik kariyeriyle taçlandırdı. Geleneksel dokumayı modern tekniklerle harmanlayarak gençlere ilham vermek isteyen Taraşlı, halı dokuma sanatının hikayesini dijital ortamda tasarlayıp hayata geçiriyor.

Halı dokuma sanatçısı Mehmet Latif Taraşlı, çocuk yaşta annesinin tezgahında öğrendiği halı dokuma sanatını 43 yıl emek verdiği akademik kariyeriyle taçlandırdı.

73 yaşındaki Mehmet Latif Taraşlı, çocukluk yıllarında annesinin bodrum katında kurduğu halı dokuma atölyesinde annesine yardım ederek halı dokumaya merak saldı.

Uzun yıllar annesinden edindiği tecrübeyle halı dokumaya ilgi gösteren Taraşlı, üniversite sınavına girerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksekokulu Tekstil bölümünü kazandı.

Mezun olduğu üniversitede asistanlığa başladıktan sonra Dr. Öğr. Üyesi olarak 43 yıl görev yapan Taraşlı, Burdur'un Erikli köyündeki atölyesinde geleneksel dokuma sanatını çağın teknolojisiyle harmanlıyor.

Her bir halının hikayesini önce dijital ortamda tasarlayan Taraşlı, ardından renkli iplerle tezgahında ilmek ilmek işleyerek halıya dönüştürüyor.

"Halı dokumak benim için resim yapmak gibi"

Taraşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında Türk filmlerinden etkilenerek İstanbul'da okumayı hedeflediğini söyledi.

Eskiden Burdur'da her evde bir halı tezgahı olduğunu belirten Taraşlı, "Bu tezgahlarda genellikle kendileri için ya da çocuklarına çeyiz olarak halı dokunurdu. Annemin bodrum katında bir tezgahı vardı. Dokumak için yün, iplik ve halı desen modelleri alırdı. Ben de renklerde yardım ederdim. Merak salmaya başladım. Annem bazı kısımları dokurdu ben de dolgu alanlarını dokur okula giderdim. Hatta okul dönüşü başka dolgu alanı var mı diye kontrol ederdim. Düşüncelerim pratiğe dökülürdü. Halı dokumak benim için bir resim yapma gibiydi." dedi.

Lise yıllarında etkilendiği Picasso, Gauguin ve Vincent Van Gogh'un eserlerinden kopya resimler yaptığına işaret eden Taraşlı, üniversitede ise 43 yılı Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Ana Sanat Dalı'nda geçirdiğini dile getirdi.

Yıllarca özellikle ipekte klasik halı tasarımları yaptığına işaret eden Taraşlı, "Daha sonra bu işte daha modern dokumaları yapabileceğim düşüncesiyle Erikli köyünde bir ev yaptık. Burada kurduğum atölyede ressamların ürünlerinden de modelleme yaparak harmanlama yapıyorum." diye konuştu.

Yakın zamanda halılarının yer aldığı bir sergi açmayı hedefleyen Taraşlı, dokumaya ilgi duyan gençlere yardım etmek istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.