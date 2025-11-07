Halı Dokuma Sanatçısı Mehmet Latif Taraşlı'nın 43 Yıllık Akademik Kariyeri

Halı dokuma sanatçısı Mehmet Latif Taraşlı, çocuk yaşta annesinin tezgahında öğrendiği halı dokuma sanatını 43 yıl emek verdiği akademik kariyeriyle taçlandırdı.

73 yaşındaki Mehmet Latif Taraşlı, çocukluk yıllarında annesinin bodrum katında kurduğu halı dokuma atölyesinde annesine yardım ederek halı dokumaya merak saldı.

Uzun yıllar annesinden edindiği tecrübeyle halı dokumaya ilgi gösteren Taraşlı, üniversite sınavına girerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksekokulu Tekstil bölümünü kazandı.

Mezun olduğu üniversitede asistanlığa başladıktan sonra Dr. Öğr. Üyesi olarak 43 yıl görev yapan Taraşlı, Burdur'un Erikli köyündeki atölyesinde geleneksel dokuma sanatını çağın teknolojisiyle harmanlıyor.

Her bir halının hikayesini önce dijital ortamda tasarlayan Taraşlı, ardından renkli iplerle tezgahında ilmek ilmek işleyerek halıya dönüştürüyor.

"Halı dokumak benim için resim yapmak gibi"

Taraşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında Türk filmlerinden etkilenerek İstanbul'da okumayı hedeflediğini söyledi.

Eskiden Burdur'da her evde bir halı tezgahı olduğunu belirten Taraşlı, "Bu tezgahlarda genellikle kendileri için ya da çocuklarına çeyiz olarak halı dokunurdu. Annemin bodrum katında bir tezgahı vardı. Dokumak için yün, iplik ve halı desen modelleri alırdı. Ben de renklerde yardım ederdim. Merak salmaya başladım. Annem bazı kısımları dokurdu ben de dolgu alanlarını dokur okula giderdim. Hatta okul dönüşü başka dolgu alanı var mı diye kontrol ederdim. Düşüncelerim pratiğe dökülürdü. Halı dokumak benim için bir resim yapma gibiydi." dedi.

Lise yıllarında etkilendiği Picasso, Gauguin ve Vincent Van Gogh'un eserlerinden kopya resimler yaptığına işaret eden Taraşlı, üniversitede ise 43 yılı Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Ana Sanat Dalı'nda geçirdiğini dile getirdi.

Yıllarca özellikle ipekte klasik halı tasarımları yaptığına işaret eden Taraşlı, "Daha sonra bu işte daha modern dokumaları yapabileceğim düşüncesiyle Erikli köyünde bir ev yaptık. Burada kurduğum atölyede ressamların ürünlerinden de modelleme yaparak harmanlama yapıyorum." diye konuştu.

Yakın zamanda halılarının yer aldığı bir sergi açmayı hedefleyen Taraşlı, dokumaya ilgi duyan gençlere yardım etmek istediğini dile getirdi.