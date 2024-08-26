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Halfeti'de otomobil ile traktör çarpışması: 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eyüp Anar yönetimindeki 63 LN 293 plakalı traktör, kırsal Ortayol Mahallesi'nde Handan Arslan idaresindeki 63 JA 107 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Müslüm Bayram ve Hazar Önder Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Halfeti trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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