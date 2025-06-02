Halfeti'de Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 16 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Halfeti'de Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 16 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesi'nde 16 öğrenci yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 16 öğrenci yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin bazılarının yedikleri yemeğin ardından fenalaşması üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 16 öğrenci, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel
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