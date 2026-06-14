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Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı

Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı
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Şanlıurfa Halfeti'de Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen turistik teknedeki 40 yolcu, jandarma ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gölde turistik gezi yapan bir tekne arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Teknede bulunan 40 yolcu, jandarma botuyla güvenli şekilde tahliye edilirken, arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
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